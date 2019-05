Gioco simula uccisione giornalista | bufera su Sniper 3D Assassin

ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ammazza il, rendilo famoso "in maniera diversa". È questo l'obiettivo dell'ultima missione - la settima, intitolata "Breaking News" - in un game tra i più diffusi su smartphone, "3D". Una notizia allarmante, come riferisce il Washington Post.La scena è raccontata così nel. "Unha corrotto un poliziotto e prenderà da lui una valigetta", spiega. "La valigetta è piena di documenti. Rendilo famoso in maniera diversa". "3D" è stato lanciato nel 2014 dallo sviluppare brasiliano TFG su piattaforme iOS e Android e ha 12 milioni di valutazioni sugli store. È considerato uno dei giochi più scaricati. Obiettivo del cecchino appostato sul tetto è abbattere i nemici, come criminali e terroristi e ora anche giornalisti.

