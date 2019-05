Già tempo del Samsung Galaxy S11 | indicazioni preliminari

Maltempo Bologna : allagamenti a Crespellano - chiuso asilo nido di Valsamoggia : A seguito delle forti piogge registrate ieri, si registrano ancora disagi a Crespellano, nel Comune di Valsamoggia, alle porte di Bologna. L’esondazione del torrente Rio, oltre alle principali strade del paese, ha allagato anche la Bazzanese e la ferrovia suburbana della linea Bologna-Vignola. Il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno ha reso noto che oggi rimarrà chiuso l’asilo nido, perché alcuni locali sono allagati, mentre tutte ...

Che Tempo Che Fa : Nino Frassica prende in giro Pamela Prati - Valeria Marini e Gianni Morandi : Nella puntata che ha visto Heather Parisi fare il gesto del pugno chiuso per omaggiare la comunità gay, a Che Tempo Che Fa c'è stato spazio nel finale anche per Nino Frassica nei panni del direttore e vicedirettore di Novella Bella.Il comico siciliano non si è sottratto dal prendere in giro il fenomeno del momento ("Abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati", ha detto mostrando la copertina bianca del periodico, seppur ripetendo la ...

Maltempo Bologna - allagamenti a Valsamoggia : situazione critica a Crespellano : Maltempo – Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno colpito ancora la provincia di Bologna, in particolare il territorio di Valsamoggia. Come annunciato anche dal sindaco Daniele Ruscigno su Facebook, e’ esondato il torrente Rio, l’acqua ha interessato il centro del paese di Crespellano e alcune vie limitrofe. “Raccomandiamo a tutta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – di prestare la massima ...

Maltempo Vicenza : tracima la roggia Riello - allagamenti [GALLERY] : A causa delle precipitazioni intense che da ieri, sabato 18 maggio, stanno interessando Vicenza, questa mattina in viale Fusinieri, nel tratto di strada a fondo cieco dal semaforo di via Quadri alla sede di Aim, è tracimata la roggia Riello causando un allagamento della strada. È intervenuto, quindi, il gruppo comunale della protezione civile che ha rimosso il materiale che ostruiva il fluire dell’acqua riportando la situazione allo stato ...

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia gonfia laghi e fiumi - il Po sale di un metro al giorno” : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della ...

Gianmarco Onestini - lo sfogo improvviso del fratello Luca : “Un po’ più di tempo” : Gianmarco Onestini al Grande fratello 2019, il fratello Luca lo sostiene su Instagram Al Grande fratello 2019 Gianmarco Onestini è di sicuro uno dei protagonisti dell’edizione. Nella Casa è molto apprezzato dagli altri concorrenti, per la sua educazione e il rispetto che ha verso gli altri. Ma Gianmarco è anche un ragazzo molto simpatico e […] L'articolo Gianmarco Onestini, lo sfogo improvviso del fratello Luca: “Un po’ ...

Meteo - weekend di pioggia. E temporali Già da lunedì : nuovo vortice sull’Italia : L'alta pressione latita ancora sull'area mediterranea. Lo Stivale resta così avvolto da un tempo spesso molto instabile a tratti perturbato. La pioggia e i temporali rischiano di farla da padrone su molte zone del Nord e del Centro Italia almeno fino a mercoledì.

LIVE MotoGP - GP Francia 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - pole imprevedibile con la pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista a Le Mans, incomincia la battaglia per conquistare la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: piove in terra transalpina e il circuito de la Sarthe è bagnato, condizioni meteo particolari che potrebbero rimescolare i valori in campo e creare grande incertezza nel testa a testa tra i ...

Il maltempo non da tregua - nel week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...

Maltempo Sicilia : detriti sulla carreggiata - SS185 provvisoriamente chiusa : La strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” e’ provvisoriamente chiusa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per la presenza di detriti al km 19,700. Sul posto si trova il personale dell’Anas. Prima della riapertura alla circolazione si stanno verificando le condizioni del costone a monte della Statale. L'articolo Maltempo Sicilia: detriti sulla carreggiata, SS185 provvisoriamente chiusa sembra essere il primo su ...

Maltempo Brindisi - marito e moglie intrappolati nel sottopassaggio allagato dalla pioggia : Una coppia di coniugi è rimasta intrappolata in un sottopassaggio a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a causa di un violento e improvviso acquazzone. I carabinieri sono riusciti a salvarli e sono arrivati al pronto soccorso con un principio di ipotermia. Disagi in tutta la Puglia a causa del Maltempo.

Maltempo Sicilia : pioggia e vento forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo da brividi al Sud : temporali - pioggia - neve e freddo record per Maggio [LIVE] : Meteo estremo oggi al Sud: è Giovedì 16 Maggio, ma sembra di essere a Gennaio. In pieno giorno abbiamo appena +14°C a Napoli, +12°C a Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria: valori mai visti nelle ore diurne di metà Maggio! E’ tornato l’inverno con nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine. In mattinata forti temporali hanno colpito la Sicilia con punte di 35mm tra Catania e Messina. I temporali ...