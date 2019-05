Gf | Karina attacca Mila | Denunci la De André perché ti ha dato della

Nina Moric attaccata da Karina Cascella : 'Corona ha distrutto la tua carriera' : Nel corso della messa in onda della nuova diretta di 'Live: non è la D'Urso', il talk-show del mercoledì sera condotto da Barbara D'Urso, è apparsa in qualità di ospite in studio la modella croata Nina Moric . Quest'ultima ha avuto modo di aprirsi in toto in tv, circa la sua vita privata e la sua carriera. Sul conto del suo privato, sono stati mostrati a Nina diversi rvm contenenti alcune esclusive immagini della storia della sua famiglia creata ...

'Live - Non è la D'Urso' - Karina attacca Rosa Perrotta - menzionando la De Lellis : Nel corso dell'ultima diretta di 'Live: non è la D'Urso' sono state messe a confronto le acerrime nemiche Rosa Perrotta e Karina Cascella, ormai ex protagoniste di "Uomini e donne", che hanno avuto modo di confrontarsi in un ascensore pensato dalla produzione del programma come punto di ritrovo per personaggi famosi che abbiano tra loro lasciato in sospeso dei conti. Karina vs. Rosa, tra le due ex protagoniste di Uomini e donne è ancora ...