Germania | bus si schianta | morta un' italiana

Pullman Flixbus sbanda e si rovescia in Germania : muore passeggera italiana : La tragedia lungo l'autostrada tedesca A9 nei pressi di Bad Dürrenberg, vicino a Lipsia. La vittima è Cristina Pavanelli, 63enne residente a Trento che era in viaggio con i figli. Per motivi ancora da accertare, l'autobus, che era carico di persone, ha improvvisamente sbandato prima di schiantarsi contro il guardrail e capovolgersi su un fianco.Continua a leggere

Germania - uomo convince la sua compagna : 'Se mi fai abusare delle tue bambine ti sposo' : Quella che arriva dalla Germania, precisamente da Malchow, è una storia a dir poco terribile, e che ha sconvolto tutto il Paese. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico Mirror, che cita fonti locali, un uomo, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe promesso alla sua compagna di sposarlo, in cambio la donna doveva concedergli le sue bimbe. Le piccole avrebbero uno e quattro anni. La ...

Francia-Germania - Fino a 6 miliardi di euro per "l'Airbus delle batterie" : Francia e Germania compiono ulteriori passi per sviluppare un'industria europea delle batterie per veicoli elettrici. I ministri delle finanze dei due Paesi hanno svelato ieri il piano per un'alleanza tra soggetti pubblici e privati che riesca a rompere il dominio dei produttori asiatici in un mercato sempre più cruciale per sostenere la svolta elettrica del settore automobilistico.Tra 5 e 6 miliardi di investimenti. L'obiettivo di Berlino e ...