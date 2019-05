scuolainforma

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il professor Riccardo Canesi del Coordinamento nazionale, in un recente comunicato stampa, ha dichiarato di aderire all’appello per la difesa della Storia. Tuttavia, il docente fa notare allo stesso tempo come negli ultimi anni (complice, a suo dire, anche la riforma Gelmini) la, ‘sorella gemella’ della Storia, sia quasi del tutto ignorata. Questo, nell’indifferenza generale da parte della politica e della cultura nostrana.: unada valorizzare Storia e, fa notare Canesi, sono due materie che hanno molto in comune. A confermarlo grandi letterati dellafrancese Les Annales, quali: Febvre, Braudel, Pirenne e Bloch. La Storia non può certo ridursi ad un elenco nozionistico di date e la, non può essere ridotta ad un mero elenco di numeri, nomi e dati. Gli avvenimenti ...

AlessiaMorani : Questo è un manifesto elettorale della #Lega che ho fotografato questa mattina ad Urbino. Nelle Marche #Salvini ci… - scuolainforma : Geografia: una materia sottovalutata nella scuola italiana? - inlaurensarms : Ho una verifica su tipo 40 pagine e non so un cazzo ma sinceramente chissene frega tanto in quella materia ovvero storia e geografia ho 8,65 -