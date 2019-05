Genova | lo sciopero dei portuali blocca la nave saudita carica di armi | “Da qui non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) È attraccato alle 5.40 di questa mattina il cargo Bahri Yanbu con ledirette in Arabia. Ad attenderlo i lavoratoriche hanno aderito compatti alloproclamato dalla Filt Cgil nella serata di ieri, che prevede l‘astensione dal lavoro per tutti i servizi e le operazionidi mare e di terra che vedono coinvolta lanel porto difino a quando non sarà portato via il carico, “che comprende attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen – spiegano i lavoratori riuniti nel presidio di protesta, che aggiungono: “Laè entrata in porto perché è un diritto e noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo, eppure – concludono i delegati Filt Cgil – non saremo complici e ci auguriamo che lo stesso facciano i colleghi dei porti dove nei prossimi giorni cercheranno di fare imbarcare la”. ...

