ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandierache, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad per l’utilizzo nella guerra in Yemen, èto intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratoridi impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di, guerra alla guerra”. A ponte Etiopia, come annunciato ieri daidella Filt Cgil, sono partiti anche il presidio e lo sciopero, con la richiesta di poter ispezionare il carico per essere sicuri che lanon trasporti effettivamente materiale bellico: “Vogliamo segnalare all’opinione pubblica nazionale e non solo che, come hanno già fatto altriin Europa, non diventeremo complici di quello che sta succedendo in ...

Agenzia_Ansa : Il cargo con #armi Bahri Yambu attracca nel porto di #Genova #ANSA - Cascavel47 : Genova, attracca la nave saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali: “Non saremo complici della guerra in Y… - guerriero_luce_ : Cargo con armi Bahri Yambu attracca in porto Genova - Liguria -