Futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber a Napoli ed aggiunge

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il Futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

Spalletti ed il Futuro di Icardi all’Inter : “ecco cosa penso succederà” : Spalletti ha parlato del futuro di Mauro Icardi in conferenza stampa, forse una delle ultime da tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, una delle ultime probabilmente da allenatore dell’Inter. “Dobbiamo risalire sul pullman della Champions League. Tutti i milioni di tifosi che ci sono se lo meritano, hanno fatto vedere di avere grande attaccamento a questi colori in questi anni“, ha ...

Futuro Icardi – Il tweet di Wanda Nara conferma le volontà di Mauro : Wanda Nara conferma la volontà del marito di rimanere un giocatore dell’Inter: il tweet della moglie-agente dell’attaccante argentino Questa mattina Mauro Icardi ha pubblicato una Storia Instagram con la quale ha voluto fare chiarezza riguardo le sue volontà per il suo Futuro. Icardi ha confermato di voler rimanere a Milano, a vestire i panni nerazzurri e scendere in campo con la sua Inter. Dopo il caos creatosi attorno ...

Inter - Icardi annuncia il suo Futuro : “Voglio rimanere” : Inter, Icardi annuncia il suo futuro: “Voglio rimanere” futuro Icardi Inter| E’ la giornata degli annunci, dopo Allegri anche Mauro Icardi esce allo scoperto ed “annuncia” il proprio futuro. L’attaccante dell’Inter, dopo le continue voci che lo danno lontano dall’Inter ha invece ribadito, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, di voler restare in nerazzurro anche nella prossima ...

Calciomercato Inter - svolta Icardi : il calciatore annuncia il suo Futuro via social : Calciomercato Inter, Mauro Icardi ha pensato di chiarire la querelle legata al suo futuro su Instagram con un lungo post Mauro Icardi ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter attraverso Instagram. Il calciatore argentino non lascerà il club nerazzurro dopo gli screzi con Spalletti, a farlo sarà molto probabilmente l’allenatore. Un lungo messaggio nelle Instagram Stories per chiarire le ultime voci di mercato, quello scritto oggi ...

Inter - colpo in attacco? Prima il Futuro di Icardi : L'attaccante argentino ha una clausola da 110 milioni di euro, ma secondo la Gazzetta dello Sport basterà un'offerta da 70/80 per far dire sì alla cessione ai nerazzurri. Solo dopo l'addio partirà l'...

Enrico Fedele : “Ancelotti deve decidere il Futuro del Napoli. Icardi? Sarebbe meglio…” : Enrico Fedele, giornalista, tramite Il Roma esprime il suo scetticismo sul progetto tecnico di Ancelotti. Ancelotti – Secondo il procuratore ieri sera in campo il Napoli era confuso e molto calciatori erano fuori ruolo. Guardiamo al futuro “Basta con le pagelle, anche perché non saprei proprio a chi dare la sufficienza. Purtroppo questa vittoria al fotofinish fa riflettere e mi lascia tanti dubbi sul futuro del Napoli. Anche ...

Inter - curva Nord contro Icardi : 'Non può essere il nostro Futuro' : 'Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. È lesivo per il gruppo'. La curva Nord dell'Inter attacca ancora Mauro Icardi, con un nuovo ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Inter - Wanda Nara disegna il Futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...

Fan preoccupato sui social - Wanda Nara lo rassicura sul Futuro di Icardi all’Inter : la risposta social della moglie-agente di Maurito : Wanda Nara rassicura i fan interisti sui social sul futuro di Mauro Icardi all’Inter: la risposta al tifoso nerazzurro è confortante Wanda Nara non si tira mai indietro: la moglie-agente di Mauro Icardi ama dire la sua, soprattutto quando si tratta del futuro del marito all’Inter. L’attaccante argentino e la squadra nerazzurra sembrano aver trovato un punto d’incontro, ma ancora il futuro di Icardi è incerto. La ...

Inter - in dubbio il Futuro di Icardi : Mauro Icardi ancora all' Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport la volontà dell'argentino sarebbe quella di restare anche l'anno prossimo in nerazzurro ma il club, qualora arrivasse un'offerta importante, sarebbe disposto a valutare la cessione della punta.

Wanda Nara e il Futuro di Icardi : «Sicura al 100% - restiamo a Milano» : Wanda Nara, Mauro Icardi e l'Inter. Il triangolo continua, almeno a sentire la moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro. «La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura ...

Tapiro d’oro a Wanda Nara - la moglie di Icardi rassicura i fan sul Futuro di Mauro all’Inter : La moglie e agente di Icardi a Striscia la notizia parla del futuro dell’attaccante argentino “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini“. Così Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, tranquillizza i tifosi nerazzurri sul futuro dell’attaccante ai microfoni dell’inviato di Striscia la notizia Valerio ...