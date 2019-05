Futuro Allegri | la frase che spiazza tutti | “non ho mai detto che mi fermo | se c’è la

Allegri : “Il nuovo allenatore della Juventus avrà una squadra vincente. Futuro?…” : Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Juventus e Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Il nuovo allenatore della Juventus dovrà portare avanti questa squadra che è vincente. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il Futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

Giampaolo ed i suoi dubbi sul Futuro alla Sampdoria : “farò come Allegri…” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato delle proprie decisioni sul futuro in vista della prossima stagione “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il futuro, un po’ come hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in merito al suo futuro sulla panchina doriana. Un ...

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

Allegri-Juventus - ombra licenziamento. Per il Futuro spunta un nome nuovo : Allegri-Juventus : Non una separazione consensuale, ma un vero e proprio licenziamento. Questa la “verità” raccolta da La Repubblica che, nell’edizione odierna, svela questo e altri retroscena sull’addio del tecnico pluricampione d’Italia al club torinese. Allegri-Juventus, è stato licenziamento. Zidane prossimo allenatore? Per il futuro spunta un nome nuovo e a dir poco clamoroso, quello […] More

Milan ‘padrone del suo orgoglio’ - Gattuso suona la carica : “diamo il massimo! Futuro? Nulla da dimstrare. E su Allegri…” : Gattuso sprona il Milan in conferenza stampa: rossoneri chiamati a dare il massimo senza pensare al risultato dell’Atalanta, dopo la certezza matematica si guarderà la classifica e si tireranno le somme Ultime due gare da giocare con il coltello fra i denti. È questo che chiede Gattuso al suo Milan in vista degli impegni con Frosinone e Spal. Rossoneri padroni del proprio orgoglio, chiamati a fare più punti possibili e puntare alla ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e Futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

I misteri di Allegri : chi lo sostituirà e soprattutto quale sarà il suo Futuro? : Dopo l’addio si aprono i fantastici scenari per indovinare chi sarà il successore di Allegri sulla panchina della Juve e contemporaneamente su quale panchina siederà Allegri la prossima stagione. Due domande senza risposta ovviamente, ma quello che più piace sono le illazioni. Rincorrere le certezze è meglio che averle, come spesso accade. Si parte dunque con il toto allenatori Juve, si sono già sprecati i nomi, da Pochettino a Guardiola, ...

Allegri via dalla Juventus : il Futuro del tecnico toscano è al Monza? Le parole di Berlusconi : Le strade di Allegri e della Juventus si separano: il tecnico toscano andrà al Monza? La risposta di Berlusconi E’ stata annunciata oggi la non conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Il tecnico toscano non sarà dunque la guida del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Da questa mattina quindi non si fa altro che ipotizzare chi potrebbe prendere il suo posto, ma in tanti si domandano anche che ...

Esonero Allegri - i nomi per il Futuro : da Pochettino a Inzaghi - fino a Deschamps : Esonero Allegri – Alla fine non è servito nemmeno il terzo incontro per decidere il futuro della guida tecnica della Juventus. Massimiliano Allegri siederà sulla panchina dei bianconeri per le ultime due gare di campionato, poi lascerà Torino con in tasca 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 supercoppe Italiane. Dopo la riunione fiume di […] L'articolo Esonero Allegri, i nomi per il futuro: da Pochettino a Inzaghi, fino a Deschamps ...

Juve - summit infinito : Allegri e Agnelli a cena con i dubbi sul Futuro : A tu per tu, lontano da occhi indiscreti e con la fondamentale necessità di parlarsi, chiarirsi e capirsi. Come una coppia che entra in crisi, ma non vuole vedere naufragare malamente una storia bellissima, così Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri ieri sera si sono ritrovati per capire se c’è ancora un futuro in comune nella Juventus oppure se il...

Juve - domani dovrebbero dissipararsi i dubbi sul Futuro di Allegri : La Juventus ha necessità di programmare il suo futuro, ma innanzitutto dovrà risolvere la questione allenatore. Da settimane il tormentone sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegri riempie le pagine di cronaca sportiva. Il rinvio del previsto summit tra le parti ha alimentato seri dubbi sul prosieguo del sodalizio tra il tecnico livornese e Madama; ora però l'incontro è stato programmato per la giornata di mercoledì, come ha confermato lo ...

Juventus - dove hanno avvistato Ambra e Allegri : il dettaglio che svela il Futuro dell'allenatore : Massimiliano Allegri difficilmente si allontanerà da Torino, soprattutto ora che, stando ai gossip, sarebbe sempre più intenzionato a comprare casa in pieno centro. Il tecnico livornese non ha fatto mistero di voler restare dov'è, tanto in città quanto alla Juventus. Una permanenza che sembra confer

Allegri Juventus - spunta l’indizio sul Futuro : il tecnico sta cercando casa : Allegri Juventus – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Max Allegri. Il tecnico bianconero nelle ultime ha lanciato segnali chiari sul suo futuro. Secondo il Corriere dello sport il tecnico livornese sarebbe pronto ad acquistare una casa vicino alla Mole, indizio che favorirebbe la sua permanenza in bianconero. Sarà decisivo l’incontro con Agnelli, ma questo […] More