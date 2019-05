Fulmine colpisce la casa del Grande Fratello | salta la diretta | “Chiudete tutto”

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il maltempo che ha colpito Roma non ha risparmiato ladel. La scorsa notte, infatti, poco dopo la mezzanotte, unsi è abbattuto sulladi Mediaset, facendore il collegamento in. Barbara D’Urso, per tranquillizzare i concorrenti intimoriti dall’accaduto, ha spiegato loro cosa stesse succedendo. La programmazione in onda su Mediaset Extra èta all’improvviso e, invece dell’audio, si sentiva uno rumore stridulo di sottofondo. La regia ha così deciso di interrompere lae la stessa D’Urso è andata a constatare di persona quanto stesse accadendo. La produzione del reality è riuscita a ripristinare la messa in onda solo intorno all’1:30 di notte, dopo che Barbara D’Urso era entrata nellaper verificarne le condizioni. Non ha incontrato i concorrenti, limitandosi ad accedere all’acquario che circonda la ...

PrimaStampa_eu : Fulmine colpisce la Casa del 'Grande Fratello', stanze allagate: salta la diretta - Thgiornalista : Finalmente qualcuno è intervenuto. - IWebete : Un fulmine colpisce la casa del Grande Fratello, diretta sospesa. Thor: “avevano rotto i coglioni”… -