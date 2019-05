Frankie Hi NRG con Faccio la Mia Cosa non racconta la sua carriera | ma il prequel

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) La sua “Fight the faida” è stata votata come miglior canzone rap italiana. OggiHi NRG ha deciso dirsi in un libro dove ripercorre la sua vita in parallelo con la storia del rap, hip hop, break dance, tecnologie che hanno rivoluzionato la musica e writers che hanno iniziato a scrivere sui muri. Al contrario di tutti gli artisti che scrivono biografie, lui nonla sua, ma il. Infatti il libro termina con la pubblicazione di “Fight the faida”.Ho incontratoa Venezia, in Piazza San Marco, dove mi trovavo con Marco Lodola che avrebbe inaugurato la sua scultura luminosa per la Biennale. L’intervista conè stata tanto interessante e piena, al pari del suo libro, che ho deciso di pubblicarne una buona parte, suddivisa in 4 capitoli; li troverete qui a partire da oggi fino a giovedì.“la mia” capitolo 1 – La nascita ...

