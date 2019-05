Francesco Totti | la promozione nella Roma dopo l' addio di De Rossi | è il nuovo direttore

Francesco Totti – Nuovo ruolo nella AS Roma per il ‘pupone’ : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito alla nuova poltrona per Francesco Totti. L’ex capitano coprirà un ruolo sempre più centrale nello Società. Sarà il Nuovo Direttore Tecnico. Francesco Totti – L’ex attaccante giallorosso ricoprirà il centrale ruolo nella Società. La panchina “Qui Eur, a voi Londra. nella gara a chi sceglie l’allenatore giusto per James Pallotta, inquieto per ...

Totti o Berlusconi? Gaffe in Kuwait/ Video - Francesco accolto con inno Forza Italia : Totti o Berlusconi? Francesco accolto con l'inno di Forza Italia ad un evento in Kuwait e il Video della Gaffe fa il giro del mondo.

Daniele De Rossi - Francesco Totti : "Perché oggi è un giorno triste" : "oggi è un giorno triste. oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma... della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per poi infine diventare genitori.

Fiorello - l'interista che non t'aspetti in tribuna per Roma-Juve : saluto a Francesco Totti : In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono...

Sei un demente! Francesco Totti interviene su Instagram dopo la pesante offesa a Ilary Blasi : Pubblicare la foto della propria figlia ed essere pesantemente offesa. È accaduto a Ilary Blasi, vittima di un hater su Instagram. La conduttrice ha condiviso un dolce scatto che mostra la piccola di casa intenta a giocare con le costruzioni. Tra i numerosi commenti di follower inteneriti dalla dolce immagine, è spuntato fuori un utente che ha usato parole davvero pesanti: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - anche la «difesa social» è amore : La famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti ...

Francesco Totti : “Chi potrebbe interpretare me in una serie tv? Carlo Verdone”. Ma ecco come ha risposto l’attore : Francesco Totti avrebbe in mente l’attore giusto che potrebbe interpretarlo nella fiction “Un Capitano”, basata sull’autobiografia dell’ex capitano della Roma. “Il mio ruolo? potrebbe farlo Carlo Verdone“. L’ex calciatore, raggiunto da Le Iene, non si è lascitoa andare a troppi particolari su questo progetto che prevede una serie e un docufilm ma ha detto di non avere nessuna preferenza tra Boghi e ...

Cena a casa Totti : Ilary - che disastro in cucina! Francesco e Cristian si lamentano : ROMA - Un'amorevole madre e moglie , una bravissima conduttrice televisiva, ma forse una pessima cuoca . Ilary Blasi questa sera è stata bocciata dalla famiglia per una Cena non riuscita alla ...

Gomorra : anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina : Ilary Blasi e Francesco Totti sono appassionati fan di “Gomorra“. La conduttrice tv e l’ex Capitano della Roma stanno sul divano pronti a gustarsi il gran finale della quarta serie. Con loro ci sono... L'articolo Gomorra: anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi insultata dall'hater - ma c'è Francesco Totti : scatta il massacro : Il solito idiota. Questa volta nel suo mirino ci finisce Ilary Blasi, insultata da un fesso che ha scelto bene di attaccare in calce a un post su Instagram della conduttrice de Le Iene. Nella foto pubblicata dalla Blasi, ecco la figlia Isabel intenta a giocare con un Lego, quindi il commento: "In co

Francesco Totti difende Ilary Blasi dagli insulti social : Una dolcissima immagine della piccola Isabel, che gioca allegra tra lego e bambole, si è tramutato in un luogo di scontro tra il solito hater e Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è infatti intervenuto sul profilo Instagram della moglie Ilary Blasi per difenderla da un utente, che si è scagliato contro la conduttrice del Grande Fratello VIP insultandola pesantemente. Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica ...

Ilary Blasi offesa da un hater su Instagram : “Sei diventata un mostro”. Francesco Totti la difende : “E tu sei un demente” : Ilary Blasi posta una foto su Instagram, uno dei soliti haters scrive un commento offensivo e stavolta è il marito, Francesco Totti, a rispondere. Nell’immagine la conduttrice de Le Iene mostra la figlia Isabel impegnata a giocare con i Lego. La didascalia è semplice (“in costruzione”), la foto anche: la bimba seduta e i giochi intorno a lei. Tra i tantissimi commenti uno si è fatto notare e non in senso positivo: “Spero ...

Francesco Totti dice no alla serie tv su di lui e “boccia” Alessandro Borghi : “Carlo Verdone potrebbe fare la mia parte” : In questi giorni non si è parlato d'altro. Sono tutti in attesa di capire se ci sarà o meno questa fantomatica serie tv ispirata a Francesco Totti o se si tratterà solo di una docu-fiction che niente ha a che vedere con storie intricate, lunghe passioni e l'amore per la famiglia e il calcio da reinterpretare e portare sul piccolo schermo. Al momento tutto sembra un po' confuso e a complicare le cose ci ha pensato il diretto interessato che ...

Francesco Totti : “la serie su di me non si fa” : “La serie su di me non si fa”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti, intercettato ieri da Filippo Roma, l’intervista andrà in onda a Le Iene domenica 5 maggio dalle 21.10 su Italia1. Si era parlato di una serie basata sull’autobiografia “Un Capitano”, scritta dall’ex capitano della Roma con il giornalista sportivo Paolo Condò. Le Iene hanno intervistato il Pupone. “Ci sara’ una ...