FOTO – I tifosi della Lazio omaggiano De Rossi con uno striscione

Roma - la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra : “Baldini verme” [ FOTO ] : Che i tifosi giallorossi non avessero preso bene la decisione della Roma di “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che la contestazione potesse arriva re fino alla Londra , però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Ma Londra è anche la sede in cui risiede il consulente del ...

Catania-Reggina - tensione altissima tra i tifosi senza biglietto e le forze dell’ordine [FOTO] : Si avvicina sempre di più il big match valido per i playoff di Serie C, in campo Catania e Reggina in un match fondamentale per il secondo turno, si affrontano due big del Girone C. tensione al Porto di Reggio Calabria, si sono presentati infatti i tifosi amaranto anche sprovvisti della tessera del tifosi con l’intenzione di seguire la squadra in un match così delicato. Dei 61 tifosi della Reggina autorizzati a partire per Catania ...