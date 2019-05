Forza Nuova | contestazioni per il comizio a Bologna | polizia carica il corteo dei

Il leader di Forza Nuova ha detto che molte delle sue idee oggi sono al governo : "molte delle idee che circolano a livello governativo nascono da Forza Nuova. Parlo della sovranità monetaria, della Russia all'interno dell'Europa, del blocco dell'immigrazione e dell'aiuto in Africa, parlo del tutelare la famiglia tradizionale. Queste sono idee che abbiamo portato avanti dal 1997 e che oggi entrano in ambito politico perché i politici devono seguire la vox populi". Lo ha detto il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, a ...

Scontri a Bologna : proteste<br> contro un comizio di Forza Nuova : A Bologna è scoppiato il caos oggi pomeriggio a causa di un comizio in programma da parte di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, in vista delle elezioni europee. Il Comune, in realtà, ha negato la possibilità di montare un palchetto in quanto sulla richiesta di occupazione del suolo pubblico Forza Nuova ha cancellato con la penna la frase che richiede di non richiamarsi all'ideologia fascista.In piazza ad aspettare Fiore c'erano una ...

Bologna - scontri alla manifestazione anti Forza Nuova : Bologna, scontri alla manifestazione anti Forza Nuova Manifestanti e attivisti dei centri sociali si sono riuniti per protestare contro la presenza del leader di Fn Roberto Fiore e dei suoi sostenitori in piazza Galvani. Gli agenti hanno utilizzato un idrante. Distrutto il dehor di un bar Parole chiave: ...

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova - cariche della polizia e idranti : Carica della polizia, in piazza Maggiore a Bologna, per respingere il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica. Impiegato anche un idrante. Durante...

Bologna - violenti scontri tra polizia e manifestanti contro il comizio di Forza Nuova : Pina Francone Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore è atteso in piazza Galvani, in pieno centro città: gli attivisti contrari all'evento si sono scontrati con le forze dell'ordine violenti scontri a Bologna tra forze dell'ordine e manifestanti che protestano veementemente contro la presenza in città del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Il capo politico del partito di estrema destra è in città per un comizio elettorale in vista ...

Bologna - scontri tra collettivi e polizia per il comizio di Forza Nuova : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica.Impiegato anche un idrante.La manifestazione si era concentrata in piazza Maggiore, mentre la barriera della polizia ...

Bologna - scontri tra polizia e manifestanti durante protesta per comizio Forza Nuova : scontri tra la polizia e il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, in programma nella vicina piazza Galvani. Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica i manifestanti che hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, in piazza Maggiore. Impiegato anche un idrante. La barriera della polizia era stata realizzata nella vicina via Archiginnasio che collega la ...

Bologna - scontri in piazza durante protesta per comizio di Forza Nuova : cariche e idranti : Tensione nel pomeriggio di lunedì a Bologna nel corso della manifestazione di protesta contro il comizio di Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra Forza Nuova in programma oggi. Quando manifestanti hanno provato a Forzare il blocco formato dalle forze dell'ordine è partita un carica.Continua a leggere

Scontri a Bologna tra antagonisti e polizia per comizio Forza Nuova : Le forze dell'ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani....

Il leader di Forza Nuova Fiore contestato a Bologna - scontri tra manifestanti e polizia : scontri a Bologna tra forze dell'ordine e manifestanti che protestano contro la presenza in città del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Circa un migliaio di persone si sono dirette davanti al blindato della polizia che impediva l'accesso in piazza Galvani dove è previsto il comizio di Fiore in vista delle elezioni europee. Prima i cartelli utilizzati per colpire il mezzo della polizia poi sono partite dal corteo bottiglie di vetro, ...

Forza Nuova torna a Prato : 'passeggiata contro la sostituzione etnica' in via Pistoiese : Dopo la manifestazione dello scorso 23 marzo, domani Forza Nuova tornerà in piazza a Prato. Nella serata di giovedì 16 maggio è arrivato l'annuncio da parte della sezione pratese del movimento neofascista: domenica 19 maggio, a partire dalle ore 11.30, il segretario nazionale Roberto Fiore sarà in città per partecipare a quella che è stata definita "passeggiata contro la sostituzione etnica", che si terrà in via Pistoiese (luogo simbolo del ...

Indagati 24 militanti di CasaPound e Forza Nuova per i fatti di Casal Bruciato

Ravenna - tensione al comizio di Forza Nuova : Roberto Fiore tenta di forzare il cordone di polizia : Roberto Fiore, insieme agli esponenti di estrema destra di Forza Nuova, ha organizzato un comizio a Ravenna tra le proteste dei cittadini per la concessione di una sala pubblica. Un gruppo di antifascisti, come si vede nel video, ha contestato gli esponenti di FN ma, a un certo punto, alcuni di loro, con Fiore in testa, hanno tentato di Forzare il cordone di poliziotti. I due gruppi, al di là degli scambi di insulti, non sono entrati in ...

Proteste e disordini anti-nomadi a Roma - 65 indagati di Casapound e Forza Nuova : Accelerano i fascicoli di indagine avviati dalla Procura di Roma in relazione ai disordini avvenuti nelle ultime settimane nell'area est della Capitale e legati ad episodi di intolleranza di...