Flat tax, Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle: “Basta dire no, abbassare le tasse è la priorità” (Di lunedì 20 maggio 2019) Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".



