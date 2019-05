Fiorello in Rai | stamattina incontro con Salini per progetto multipiattaforma su Rai Play

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Notizie false dal gruppo Gedi - che fa capo al PD» (ma è il suo editore in radio) : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, l’artista ...

Rai - l’ironia di Fiorello : “17mila euro per 2 minuti? Troppo pochi. Se sto lontano dal servizio pubblico un motivo c’è” : Una trattativa con viale Mazzini per sostituire Fabio Fazio su Rai1, con un compenso di 17mila euro per due minuti. Sono le indiscrezioni, uscite su alcuni giornali, che il presunto protagonista della vicenda, Beppe Fiorello (lui ha smentito), ha commentato con ironia: “Ma come, così poco? I miei fan penseranno che mi sto svendendo. Io sono come Cristiano Ronaldo”. Poi la dichiarazione amara: “Se sto lontano dal servizio ...

Fiorello torna in Rai per 100 mila euro a puntata? Viale Mazzini : "Cifra priva di ogni fondamento" : "In merito a indiscrezioni su progetti riguardanti Fiorello, si precisa che al momento non esiste alcun accordo e che, pertanto, cifre, collocazioni di palinsesto e contenuti riportati sono privi di ogni fondamento". Con questa note ufficiale la Rai prova ad arginare la nuova polemica che la travolge in queste ore, dopo giorni di notizie riguardanti le tensioni interne tra l'ad Salini (in quota M5S) e il direttore di Rai1 De Santis (in quota ...

