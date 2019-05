Federica Panicucci su Pamela Prati | “Ha preso in giro tutta Italia”

lanostratv

(Di lunedì 20 maggio 2019)commenta il caso Mark Caltane Il tanto atteso matrimonio die Marco Caltane era stato annunciato in tutti i programmi televisivi del piccolo schermo, tranne che su Mattino 5. Ma non per questosi è astenuta nel commentare la surreale vicenda che ha visto la showgirl protagonista nel corso di queste settimane. Non solo hainBarbara d’Urso, Silvia Toffanin e Mara Venier, tutte le mie colleghe dalla quale lei è stata, ma hainl’Italia! Tutti i telespettatori, tutti quelli che l’hanno sempre seguita in tv, tutti quelli che hanno creduto a lei. Ha dichiaratoa Mattino 5, mentre mandava in onda alcuni servizi che ricostruivano le vicende legate alla storia d’amore trae Marco Caltane, che pare confermata in maniera ufficiale la sua non ...

