Fatou Boro Lo, la candidata insultata perché nera: “Sessismo e razzismo nel 2019, sconvolgente” (Di lunedì 20 maggio 2019) Fatou Boro Lou è una candidata nella lista Europa Verde che qualche giorno fa è stata ricoperta di insulti sui social solo per avere osato criticare (lei, donna e con la pelle nera) le politiche di Salvini e la gestione della vicenda Sea Watch: "Sono sconvolta da tanta volgarità. Ho cominciato a rispondere ma poi ho desistito. Insulti sessisti e razzisti. Siamo nel 2019 e ancora insultano le donne in quanto donne. Ma questo mi dà solo forza per lottare per chi subisce ogni giorno violenze verbali e discriminazione".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 20 maggio 2019)Lou è unanella lista Europa Verde che qualche giorno fa è stata ricoperta di insulti sui social solo per avere osato criticare (lei, donna e con la pelle) le politiche di Salvini e la gestione della vicenda Sea Watch: "Sono sconvolta da tanta volgarità. Ho cominciato a rispondere ma poi ho desistito. Insulti sessisti e razzisti. Siamo nele ancora insultano le donne in quanto donne. Ma questo mi dà solo forza per lottare per chi subisce ogni giorno violenze verbali e discriminazione".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

civati : L’Italia di Fatou. - giornalettismo : Una delle pagine più brutte di questa campagna elettorale per le #europee2019. Nei commenti al video di @BoroFatou… - marcoaffronte : INSULTI RAZZISTI A Fatou Boro LO! Un'altra pagina vergognosa, ormai non si contano più, in un Paese dove ogni schif… -