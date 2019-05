Fai in modo che tua figlia si salvi da sola | senza attendere il principe azzurro

dilei

(Di lunedì 20 maggio 2019) Essere mamma al giorno d’oggi, ci pone davanti a tantissime sfide, alcune di queste spaventano. Educare una, mostrarle il mondo e insegnarle a gestire le emozioni, è una vera e propria missione che vi mette alla prova e che vi fa crescere, perché di imparare, non si smette mai. La cosa più importante che potete insegnare alle vostre bambine, oltre all’educazione e al rispetto per gli altri e per il mondo, è l’indipendenza. Le vostre figlie, un giorno, saranno delle donne forti e coraggiose e devono sapere, già da ora, che potranno sempre contare sulle loro capacità. Dovranno imparare che condividere la vita con qualcuno è bello, ma saper stare bene con se stesse, lo è ancora di più. Le vostre figlie dovranno inseguire la loro strada ed essere esattamente come desiderano, a voi il compito di educarle e insegnare loro ad accettarsi sempre, a essere libere nelle scelte e non ...

