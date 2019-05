Eutanasia | caso Lambert | i medici vogliono staccare la spina ma la famiglia non si arrende

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) C’è sempre forte contrasto di opinioni nel combattuto argomento dell’, tra diritto alla vita e diritto alla morte anche ildi Vincent. Il francese, tetraplegico, per colpa di un incidente stradale è in stato vegetativo da dieci anni e si è trovato ad essere il il simbolo del dibattito sul fine vita nel paese. Nella settimana che comincia oggi il suo medico dovrebbe staccargli la. Ma gli avvocati dei genitori non mollano e ieri hanno annunciato altri tre ricorsi per tentare di fermare l’interruzione dei trattamenti. Vi è anche una richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti del dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per pazienti cerebrolesi dell’ospedale di Reims, che ha preso la decisione dilaal 42enne, in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale subito nel 2008 che gli ha ...

vaticannews_it : Caso #vincentlambert. Don Colombo sull' #osservatoreromano: inaccettabile staccare alimentazione e idratazione - Va… - lazarokatikazap : RT @vaticannews_it: Caso #vincentlambert. Don Colombo sull' #osservatoreromano: inaccettabile staccare alimentazione e idratazione - Vatica… - cadl83 : RT @Tornielli: Caso Lambert. Don Colombo: inaccettabile staccare alimentazione e idratazione - Vatican News -