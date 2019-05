Eutanasia | avviata fine vita per Vincent Lambert

ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019) E' iniziata questa mattina, all'ospedale universitario di Reims, in Francia, la procedura per metterealle cure a, il paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni in stato vegetativo, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo da oltre 10 anni, diventato il simbolo del dibattito sull'. A riferirlo e' uno dei legali dei genitori di, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. "E' uno scandalo assoluto, non hanno neppure potuto baciare loro figlio", ha commentato l'avvocato Jean Paillot che rappresenta il padre e la madre di, due cattolici fermamente contrari all'interruzione dei trattamenti.Convalidato dal Consiglio di Stato alladi aprile, l'interruzione delle cure prevede, secondo una fonte medica, l'arresto delle macchine per idratare e nutrire il paziente e una sedazione "controllata, profonda e ...

