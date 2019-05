Eutanasia | avviata fine vita per Lambert La madre | “L’ho appreso via mail | lo stanno

Eutanasia - avviata fine vita per Vincent Lambert : E' iniziata questa mattina, all'ospedale universitario di Reims, in Francia, la procedura per mettere fine alle cure a Vincent Lambert , il paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni in stato vegetativo, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo da oltre 10 anni, diventato il simbolo del dibattito sull' Eutanasia . A riferirlo e' uno dei legali dei genitori di Lambert , i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. ...

