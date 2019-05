Equitazione | Piazza di Siena 2019 | programma | orari e tv Il calendario della settimana a

Equitazione : tutti gli italiani convocati per l’87esima Piazza di Siena : Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha rilasciato i nomi dei binomi azzurri che prenderanno parte per l’Italia alla 87esima edizione dello CSIO5* di Roma Piazza di Siena in programma a Villa Borghese Roma dal 23 al 26 maggio. Saranno 24 gli azzurri al via, tra questi i 5 che comporranno la squadra italiana di Coppa delle Nazioni. A far parte del Team Italia in occasione della Coppa delle Nazioni ...