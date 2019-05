Empoli corsi a San Siro dura ma abbiamo 50% chance salvarci

Empoli - su Bennacer c’è la fila. Corsi gongola : “In Serie A - tre squadre interessate a lui” : E’ uno dei giovani talenti dell’ Empoli che più ha impressionato in questa stagione. Il classe ’97 Ismael Bennacer sicuramente sta facendo parlare di sé, tanto da far attirare l’attenzione di diverse big di Serie A. E’ lo stesso Presidente dei toscani, Fabrizio Corsi , a rivelarlo in un’intervista a Radio Crc: “Gli azzurri sono interessati – le sue parole – ma è ancora tutto da vedere. ...

Empoli - Rebecca Corsi : 'Sogno un calcio senza maschilismo - tremano i muri quando discuto con mio padre' : 'Il calcio, in un paese maschilista come l'Italia, è considerato uno sport per uomini. E per le donne che ci lavorano non è facile , a nessun livello: il mio sogno è che non ci siano più episodi come ...