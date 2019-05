Emma Bonino | Salvini e Di Maio spacciano bufale

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) La leader di +Europa, in corsa alle elezioni europee insieme ad Italia in Comune di Federico Pizzarotti e al Partito Democratico Europeo di Francesco Rutelli, ha condotto una campagna elettorale pacata e senza attacchi, ma oggi, intervenuta al forum all'ANSA, ha voluto spendere qualche parola contro le due forze al governo in Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.si è detta preoccupata da quanto sta accadendo in Italia:Sono senza parole per quello che sta succedendo in Italia, stiamo raggiungendo vertici di assurdità politica. Abbiamoche predica a Milano come un cristiano evangelico, con tanto di rosario, e attacca chi non la pensa come lui, e Diche attacca l'Onu per un decreto che è solo nella testa di.e ha voluto sottolineare quanto gli slogan usati dai due leader al governo non siano sempre basati su dati reali:A me sembrano degli spacciatori ...

