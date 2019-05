Eliana Michelazzo | le prime parole dell’agente di Pamela Prati dopo la confessione

tvzap.kataweb

(Di lunedì 20 maggio 2019) Continua a far parlare di sé, l’agente diche nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco confessando che Mark Caltagirone, il presunto promesso sposo della showgrl, non esiste. La, che – non dimentichiamolo – prima di lavorare nella discussa agenzia di cui fa parte anche laè stata corteggiatrice a Uomini e donne, parla per la prima volta sui socialle recenti dichiarazioni: “Non è facile capire.. ma sto male” scrive in una Instagram story. Ladi, come svelato da un’anticipazione di quello che è un lungo sfogo in onda mercoledì 22 maggio a Live – non è la d’Urso, ha ammesso di aver mentito: “Non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - trash_italiano : Eliana Michelazzo confessa tutto: 'Mark Caltagirone non esiste'. Ecco la sua dichiarazione! - trash_italiano : ELINA MICHELAZZO PRONTA A RIVELARE CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE! -