Elezioni europee | sei consiglieri regionali Pd contro l’assessore di Emiliano che vota

Elezioni europee - orari apertura seggi : si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 : domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee. I cittadini degli Stati membri dell'UE, quindi anche gli italiani, saranno chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’Italia dovrà eleggere 76 dei 751 eurodeputati che lo compongono, oltre al presidente. Tra i principali candidati alla presidenza avremo Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans del PSE (Partito Socialisti ...

Elezioni europee 2019/ Presidente Commissione Ue : Weber o Barnier se vince il PPE? : ELEZIONI EUROPEE 2019, chi sarà il nuovo Presidente della Commissione Europea e perché Salvini non ha ancora un candidato. Il sistema dello 'Spitzenkadidat'

Elezioni europee 2019/ I cattolici e la trappola degli schemi del passato : ELEZIONI EUROPEE 2019. Un contributo prezioso in vista del voto si trova nel documento di Cl "Una presenza al bisogno del mondo". Alcune osservazioni

CONCHITA WURST - APPELLO Elezioni EUROPEE/ Drag Queen : l'evoluzione del personaggio : CONCHITA WURST, APPELLO in vista delle ELEZIONI EUROPEE per la nota trans: "Andate a votare, sono le più importanti di sempre"

Elezioni europee 2019 : tutte le istruzioni per votare il 26 maggio : Manca poco meno di una settimana al voto delle Elezioni europee 2019. Si scaldano i motori e, domenica 26 maggio i cittadini italiani, assieme ai loro colleghi in Europa (anche se questi in giorni diversi) sono chiamati ad entrare in cabina ed esprimere la loro preferenza per i candidati da inviare al Parlamento europeo. Elezioni molto importanti per il futuro dell’Unione, in un momento storico delicato, con il fronteggiarsi dei movimenti e ...

Quanto spendono i partiti su Facebook per Elezioni europee 2019 in pubblicità : Quanto spendono i partiti su Facebook per elezioni europee 2019 in pubblicità Al primo posto c’è Matteo Salvini, al secondo Silvio Berlusconi e al terzo Roberto Rosso, candidato al consiglio regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia. La leader di Fdi, Giorgia Meloni, è solo quarta. Non si tratta di un pronostico in vista del voto del 26 maggio ma della classifica dei singoli candidati che nell’ultimo mese hanno speso ...

Elezioni europee 2019 Irlanda : guida - candidati e data voto : Elezioni europee 2019 Irlanda: guida, candidati e data voto Sarà stato “merito” della Brexit se oggi, alla vigilia delle Elezioni europee 2019, la l’Irlanda si riscopre uno dei paesi più europeisti dell’Unione. Il Paese, unico ad essere direttamente implicato in difficili questioni di confine terrestre con l’Inghilterra, andrà al voto il prossimo 24 maggio, due giorni prima dell’Italia, per eleggere 11 ...

Elezioni europee - Fucito (La Sinistra) : “Puntiamo ai grillini delusi - serve unità a sinistra” : "La Sinistra" prova a vincere la sfida di superare la soglia di sbarramento del 4%. "Convinceremo i grillini delusi sull'incongruenza del patto di governo con la Lega che mortifica il Sud" spiega il presidente del consiglio comunale di Napoli. "Lavoriamo con pazienza e meticolosità all'unità della sinistra. De Magistris avrebbe fatto bene a candidarsi".Continua a leggere

Conchita Wurst - appello per le Elezioni europee/ "Andate a votare - sono importanti" : Conchita Wurst, appello in vista delle elezioni europee per la nota trans: "Andate a votare, sono le più importanti di sempre"

Elezioni europee - Silvio Berlusconi prevede il “cartellino rosso” per il governo Conte : Per il leader di Forza Italia e candidato alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio non ci sono dubbi: alle urne gli italiani bocceranno l'alleanza di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. E rilancia l'idea di una fine prematura della legislatura e di nuove Elezioni politiche con la coalizione di centrodestra unita.Continua a leggere

Europee 2019 - Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post Elezioni : La settimana decisiva per la campagna elettoriale annovera stop eccellenti (e inattesi) e appuntamenti speciali: se Rai 1 cancella Che Fuori Tempo che Fa per piazzare Porta a Porta nella seconda serata del lunedì, su La7 Enrico Mentana scalda i motori per quella che ha definito "La madre di tutte le maratone".prosegui la letturaEuropee 2019, Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post ...

Elezioni europee - per il post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

Elezioni europee 2019. In Repubblica Ceca e Slovacchia avanzata degli euroscettici : C’è un altro Paese, oltre al Regno Unito, in cui il dibattito sull’uscita dall’Unione europea è costantemente attivo. In cui lo scontro tra europeisti ed euroscettici si fa sempre più vivo. È la Repubblica Ceca. I dati di Eurobarometro evidenziano come, alla vigilia delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, i cechi siano tra i più diffidenti nei confronti dell’Unione ...

Guida alle Elezioni europee in Irlanda : Innanzitutto si vota il 24 maggio, e non il 26 come in Italia: e oltre alle europee ci sarà anche un referendum per liberalizzare la legge sul divorzio