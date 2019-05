Eleonora Pedron - dedica social per la morte del padre di Max Biaggi. Fan insospettiti : «Siete tornati insieme?» : In un momento difficile per Max Biaggi, data la recente scomparsa del padre Pietro, Eleonora Pedron torna al suo fianco con una tenera dedica. L?ex Miss Italia edizione 2002, nel momento del...

Eleonora Pedron e Max Biaggi : L’ex Miss Italia e il campione di motociclismo di nuovo insieme? : I due negli ultimi tempi si stanno riavvicinando, complici alcuni drammatici eventi che hanno colpito Biaggi e un appuntamento familiare importante.Eleonora Pedron e Max Biaggi sono sempre più vicini, nonostante la loro relazione sia terminata da diversi anni. L’ex campione di motociclismo non sta vivendo però un momento facile della sua vita. La morte del padre Pietro ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Per questo si è ...

Eleonora Pedron su Max Biaggi : “La vita porta e riporta”. Ex vicini : Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Gli ex vicini, i fan: “Lei è la tua metà”. Il gesto della showgirl durante la Prima Comunione della loro figlia, il giorno dopo il grave lutto che ha colpito il pilota Periodo delicato per Max Biaggi che sta affrontando il lutto per la morte […] L'articolo Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Ex vicini proviene da Gossip e Tv.

Max Biaggi dice addio a papà Pietro : il dolce messaggio di Eleonora Pedron : Eleonora Pedron al fianco dell’ex compagno nel giorno della scomparsa del padre di Max Biaggi: il messaggio social dell’ex velina Si è spento ieri, all’età di 77 anni, il padre di Max Biaggi: l’ex centauro romano è stato costretto a lasciare il paddock di Le Mans per correre a dare l’ultimo saluto a Sor Pietro, amatissimo nel mondo delle due ruote. Una scomparsa che lascia un grande vuoto ed un grandissimo ...

Eleonora Pedron : euro Sono single - ma felice e credo sempre nell euro amore" : Tornata single dopo la fine della sua storia con la 'iena' Nicolò De Devitiis, Eleonora Pedron non smette di credere nel grande amore e per il suo futuro sogna di sposarsi ed essere ancora madre. Lo ...

Eleonora Pedron : "Sono single - ma felice e credo sempre nell'amore" : Tornata single dopo la fine della sua storia con la 'iena' Nicolò De Devitiis, Eleonora Pedron non smette di credere nel grande amore e per il suo futuro sogna di sposarsi ed essere ancora madre. Lo ...

Eleonora Pedron : “Sono single - ma felice e credo sempre nell’amore" : Tornata single dopo la fine della sua storia con la "iena" Nicolò De Devitiis, Eleonora Pedron non smette di credere nel grande amore e per il suo futuro sogna di sposarsi ed essere ancora madre. Lo ha raccontato al settimanale Chi svelando così il suo lato più romantico."Mi sono sempre immaginata mamma di quattro o cinque figli. Al momento sono single, quindi manca la materia prima. Ma prima dei figli ho sempre sognato il matrimonio: vorrei ...

Eleonora Pedron dopo Nicolò De Devitiis : “Sogno le nozze e altri figli” : Eleonora Pedron torna single dopo la fine della storia con la Iena, Nicolò De Devitiis. Ora sogna il matrimonio e altri figli La bellissima Eleonora Pedron è tornata single dopo la fine della storia d’amore con le Iena, Nicolò De Devitiis. L’ex Miss Italia si racconta a Chi e sulle pagine del settimanale diretto da […] L'articolo Eleonora Pedron dopo Nicolò De Devitiis: “Sogno le nozze e altri figli” proviene da ...

Dal viaggio a Gerusalemme a Biaggi - Eleonora Pedron alla ricerca di se stessa : “con Max momento di serenità” : Eleonora Pedron non dimentica Max Biaggi, ma va avanti: il presente da single della bellissima ex Miss Italia Eleonora Pedron è tornata single. Dopo la storia d’amore con Nicolò De Devitiis, l’ex Miss Italia è partita per Gerusalemme, viaggio che ha raccontato alla rivista ‘Chi’. “Sto bene ed è un traguardo. I miei figli sono la mia unica ragione di vita. Non ho un uomo accanto a me, ma ho loro che sono il mio oro. ...

Botta e risposta social tra Biaggi ed Eleonora Pedron - i due ex dissentono sull’aspetto fisico dell’ex pilota [FOTO] : Max Biaggi sulla copertina di ‘SportWeek’ suscita la reazione di Eleonora Pedron: il Botta e risposta social tra l’ex pilota e l’ex Miss Italia Max Biaggi, protagonista di una delle tante copertine di ‘SportWeek’, ha ritirato fuori uno scatto realizzato per il giornale sportivo e lo ha postato sui social. Nel primo piano dell’ex pilota, a catturare l’attenzione, sono senza dubbio gli occhi ...