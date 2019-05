Ecco perché il voto del 26 maggio è l' ultima occasione per l' Europa e per l' Italia

"Falce e martello fanno ancora tremare i poteri forti". Marco Rizzo - Ecco perché sono comunista : ecco l’ultimo comunista, Marco Rizzo. Testardamente, a ogni elezione ci riprova, stavolta da capolista in tutte le circoscrizioni, falce e martello nel simbolo. Vent’anni in Parlamento, a cavallo tra i Novanta e il Duemila, all’opposizione di tutti, pure di Bertinotti, adesso è segretario di un partito che si chiama “Partito comunista”. Fede o tigna?Preferisco convinzione, ma se vuole vanno bene ...

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla Madonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Madonna - Eurovision 2019/ Video - esibizione con polemiche : Ecco perché : Madonna è stata l'ospite dell'Eurovision Song Contest 2019, trasmesso ieri su Rai1: due canzoni per la regina del pop, polemiche comprese.

Dodi Battaglia di nome e di fatto. «Ecco perché continuo il tour anche senza i Pooh. Ho sofferto per Fogli. Mi manca tanto Faletti» : Dodi Battaglia l?irriducibile, l?unico dei Pooh che da due anni continua a riempire le piazze proseguendo la sua carriera da solista. È partito con il tour estivo il 26 aprile in...

Kim Kardashian e Kanye West - il quarto figlio si chiama Psalm : Ecco perché : Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del quarto figlio: ecco perché si chiama Psalm Kim Kardashian e Kanye West, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della nascita del loro quarto figlio, hanno svelato ai fan di tutto il mondo il nome scelto per il nuovo arrivato in famiglia. Psalm, così si chiama il […] L'articolo Kim Kardashian e Kanye West, il quarto figlio si chiama Psalm: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : ‘Accordo fallimentare - Ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

Vitamina D : Ecco perché è fondamentale per prevenire le allergie : La Vitamina D non e’ solo utile allo sviluppo osseo e nella prevenzione di malattie come il rachitismo o l’osteoporosi in eta’ adulta, ma sembra giocare un ruolo anche nella prevenzione delle malattie allergiche, in crescita costante da decenni, tanto da coinvolgere circa il 25 per cento della popolazione pediatrica. Questo e’ uno dei temi discussi al congresso nazionale della Societa’ Italiana di Allergologia e ...

Piovono parole dolci sui social per Nina Moric : Ecco perché - : Ludovica Marchese Nina Moric dà una svolta alla sua carriera e si lancia nella pittura. Dopo Sgarbi, anche gli utenti di Instagram notano la sua notevole vena artistica Nina Moric riceve ogni giorno migliaia di commenti d’apprezzamento per il suo invidiabile fisico che, consapevole di ciò, mette spesso in bella mostra su Instagram creando non poco scalpore sul web. Se in uno dei recenti scatti è stata ricoperta di like a causa della ...

Ecco perché i Pir 2.0 rischiano di essere un flop : Milano. "Le nuove regole possono rendere più difficile il rispetto dei requisiti prudenziali di diversificazione e di liquidità previsti per i fondi Pir esistenti, tutti costituiti nella forma di fondi aperti". E' la critica che la Banca d'Italia ha mosso ai nuovi Piani individuali di risparmio, i P

ALLEGRI LASCIA LA JUVENTUS - UFFICIALE/ Caressa : 'Ecco perché c'è stata la rottura' : ALLEGRI-JUVENTUS, UFFICIALE il divorzio. I retroscena sull'addio ai bianconeri e la possibile destinazione futura: ipotesi PSG, Bayern ma non solo...

Cancro - Ecco perché broccoli e cavoli possono essere armi contro i tumori : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà antiCancro: un gruppo di ricercatori guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene coinvolto nell’insorgenza di ...

Di Maio in visita alla Piaggio aero : "Ecco perchè Salvini faceva più piazze di me. Io mi muovo solo con voli di linea" : Il vicepremier e ministro per lo Sviluppo Economico visita le aziende in crisi, Piaggio e Bombardier. Su Piaggio: "Non la spezzetteremo". La Fiom: "Passerella elettorale"

“Mai vista una cosa così in 20 anni” : Michelle Hunziker allibita - Ecco perché : “È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai visto, è incredibile”. Anche Michelle Hunziker è rimasta allibita dagli assurdi sviluppi che ha preso la storia del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico Mark Caltagirone. Intervenendo ai microfoni di “Un giorno da Pecora“, la showgirl svizzera ha detto la sua su questa vicenda che ormai si è trasformata in una vera e propria telenovela: ...

Guerra dei dazi - Ecco la formula che svela perché la Cina sta vincendo su Trump : La partita a scacchi tra Washington e Pechino si sta giocando su due fronti: da un lato le aliquote con cui tassare le rispettive merci, dall’altro bisogna tener conto degli effetti del cambio tra dollaro e yuan. Proprio l’effetto-cambio, a conti fatti, riporta in vantaggio al momento la Cina...