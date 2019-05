È Xiaomi il primo telefono 5G acquistabile in Italia | ma conviene comprarlo di già?

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019)Mi Mix 3 5G diventa ufficialmente ilsmartphone 5G a debuttare sul mercatono con l’ingresso sul nostro territorio programmato per il prossimo 23 maggio. Il modello di alte performance, ma caratterizzato da un prezzo piuttosto aggressivo è stato presentato lo scorso febbraio a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019. Va da sé che per il momento il dispositivo può funzionare soltanto appoggiandosi sulle reti disponibili quindi al massimo il 4G+ attendendo il debutto finale definitivo del 5G inche debutterà nel corso dei prossimi mesi del 2019 a partire dalle grandi città per poi raggiungere piano piano anche le altre zone entro il 2022. Mavince questa corsa presentandosipronta al taglio del nastro con un modello molto interessante a livello di design e di hardware. Il 5G, infatti, è attualmente disponibile in poche nazioni al ...

