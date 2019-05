È successo in TV - 20 maggio 1988 | si conclude il ciclo di telefilm dedicati a Licia

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Love medolce, Teneramentee infine Balliamo e cantiamo con. 'Altro che Game of thrones' verrebbe da dire ai più nostalgici, era questa la vera ossessione nella seconda metà degli anni '80. In coincidenza con l'ultima puntata della fortunata serie tv statunitense, 31 anni fa andava in onda su Italia 1 l'ultima puntata della quarta e ultima serie dedicata a(interpretata da Cristina d'Avena), la cantante dall'animo dolce della porta accanto che insieme a Mirko (Pasquale Finicelli) ha dato vita a uno dei primifininvest più cult della sua storia.Sono le 20 di venerdì 20quando va in onda il 36° ed ultimo episodio di Balliamo e Cantiamo con. Nella puntata, dal titolo, La notizia più bella,annuncia a suo padre Marrabbio e ai suoi amici di aspettare un figlio (come vi proponiamo in cima al post).È ...

