“È solo artrite”, ma i medici sbagliano diagnosi: 17enne muore per un cancro al midollo spinale

Per i medici era solo artrite, ma loro diagnosi era sbagliata, così Alix Cassidy, di Glasgow in Scozia, è morta ieri, domenica 19 maggio, a soli 17 anni a causa di un tumore aggressivo al midollo spinale, che l'ha uccisa nel giro di soli 6 mesi. Inutile la corsa contro il tempo della famiglia, che aveva anche lanciato una raccolta fondi online nella speranza di poter salvare la ragazza ricorrendo a delle cure alternative con le cellule staminali. Il denaro che è già stato donato sulla piattaforma GoFundMe sarà utilizzato per pagare le spese per il funerale dell'adolescente, hanno fatto sapere i suoi genitori, e il resto sarà devoluto in beneficenza. "La nostra guerriera ora sta riposando – si legge in un comunicato ufficiale -. Grazie a tutti per averci sempre supportato".

