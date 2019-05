Dyson | la prima elettrica del re degli elettrodomestici sarà crossover o suv coupé

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dagliper la casa come aspirapolvere e climatizzatori, a quelli per la bellezza e la cura della persona, per i più il nomeevoca design essenziale e tecnologie sofisticate. Eppure, difficilmentecapitato di accostarlo al settore dell’industria automobilistica: che è proprio dove lo si sentirà nominare maggiormente, visto il mistero che aleggia sulla sua “ultima” invenzione. Un’auto. In realtà parte del mistero è stata già dissolta dallo stesso Jamesche, in una mail ai suoi circa 500 dipendenti, ha allegato alcuni bozzetti del brevetto depositato per il veicolo a zero emissioni, in cantiere già dal 2017. Nella mail viene specificato che si tratta appunto di bozze di un progetto ancora in via di sviluppo – quindi del tutto soggette a modifiche – ma che possono comunque dare una vaga idea di cosa aspettarsi da questa ...

