Dota 2 | il Battle Pass contiene l' opzione Evita Giocatore che permette di

(Di lunedì 20 maggio 2019)2 da qualche tempo consente ai giocatori di acquistare il, ovvero un abbonamento premium chedi ottenere skin cosmetiche ed altre curiosità opzionali al gioco.Tra queste, come riporta The Verge, ora c'è la possibilità di utilizzare il pulsante "" che consente così di non incontrare nuovamente giocatori tossici. E' sempre bello sapere che le aziende (in questo caso Valve) trovino un modo di rendere la community di giocatori vivibile, tuttavia è alquanto singolare far pagare 9,99 euro per poterre le persone moleste.Questadovrebbe essere accessibile a tutti e non solo a quei "privilegiati" che possonorsi di acquistare il. Inoltre, secondo alcuni giocatori che hanno postato dei commenti su Steam, questa funzionalità non consente di bloccare i giocatori, masolo di esprimere una "preferenza" se non volete ...

