Dopo il caffè e il panino arriva a Bologna anche il pasto sospeso

Amici - l'imbarazzante faccia a faccia tra Jefeo e Ludovica Dopo il tradimento in diretta : 'Almeno un caffè...' : È finita male tra Jefeo e Ludovica nella scuola di Amici , ma fuori rischia di finire pure peggio. I due cantanti erano legati da una relazione troncata con il ' tradimento ' del trapper , che in ...

Amici - l'imbarazzante faccia a faccia tra Jefeo e Ludovica Dopo il tradimento in diretta : "Almeno un caffè..." : È finita male tra Jefeo e Ludovica nella scuola di Amici , ma fuori rischia di finire pure peggio. I due cantanti erano legati da una relazione troncata con il " tradimento " del trapper, che in diretta ha deciso di mandarla a rischio eliminazione. Eliminazione che poi è arrivata per mano di Tish. I fa

Bere spremute - vino e caffè - lavare i denti subito Dopo i pasti e non la sera : ecco gli errori inconsapevoli più comuni legati all’igiene orale : Prendersi cura dei denti e delle gengive sembra abbastanza semplice: lavare i denti, passare il filo interdentale, fare un controllo 2 volte all’anno et voilà. In realtà, c’è molto più di questo e potrebbero esserci delle pratiche eseguite dalla maggior parte delle persone che non sono salutari per i denti. Dal Bere succo fresco a lavare i denti troppo spesso o subito dopo i pasti, ecco alcuni degli errori più gravi quando si tratta di igiene ...