huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019)torna ad attaccare duramente “il declinante New, che sarà mortoio lascerò l’tra 6”. Il presidente Usa, prevedendo la propria rielezione nel 2020, apre la giornata con una sequenza di tweetla stampa.“Il declinante New(sarà mortoio lascerò l’tra 6), e altri Fake News Media continuano a scrivere articoli falsi sul fatto che io non abbia fatto ricorso a molte banche perché” gli istituti “non volevano fare affari cone me. Sbagliato”.“Accadeva perché io non avevo bisogno di denaro. Molto vecchio stile, ma vero.non hai bisogno o non vuoi soldi, non hai bisogno o non cerchi le banche”, scrive il presidente. “Le banche sono sempre state disponibili per me, vogliono fare soldi. I Fake New Media ...

SilviBrogi : RT @HuffPostItalia: Donald Trump contro il New York Times: 'Quando lascerò l'incarico tra 6 anni sarà morto' - CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: Donald Trump contro il New York Times: 'Quando lascerò l'incarico tra 6 anni sarà morto' - Moonspell_666 : RT @PresMoratti: Google blocca gli aggiornamenti e praticamente sfancula #Huawei ma #Apple fabbrica i suoi prodotti in Cina Ci hai pensat… -