wired

(Di lunedì 20 maggio 2019)si rinnova diventando Eclipse (screenshot dal sito)si rinnova proponendo unpiù accattivante e nuove funzionalità per cercare di recuperare gli utenti persi in questi anni. La piattaforma, creata nel 2000, è stata una delle prime community di artisti online. Permette ai creativi di mettere in mostra le proprie opere visive, interagendo con gli altri utenti tramite un sistema di commenti e messaggi privati che anticipava di anni il sistema poi utilizzato dai più grandi social network, come Facebook. Con l’avvento di piattaforme più attuali come, molti utenti sono gradualmente migrati, facendo registrare un calo del numero dei visitatori mensili su, da 65 milioni nel 2012 a 45 milioni nel 2015. Motivo per cui a seguito dell’acquisizione da parte di Wix nel 2017, oggi il sito è stato rinnovato con un nuovodiventando...

antocalderone : DeviantArt cambia look per fare concorrenza a Tumblr e Instagram - IamBross : DeviantArt cambia look per fare concorrenza a Tumblr e Instagram - micheleiurillo : DeviantArt cambia look per fare concorrenza a Tumblr e Instagram -