Delon | un sorriso spazza via il #metoo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Stefano Giani Il grande attore: «Questo cinema e questo mondo non sono più per me» Quando scorrono sul grande schermo le sequenze sulle terrazze del Duomo, dove Luchino Visconti portò Rocco e Nadia, ad Alainspuntano le lacrime. La voce s'incrina. Rocco Parondi ha quasi 84 anni ma l'uomo che ha recitato Frank Costello e il nipote di don Fabrizio nel Gattopardo è ancora capace di commuoversi. Il suo cinema non esiste più. Il suo mondo non esiste più. E ieri, al suo ingresso al Palais, le polemiche targateche lo avevano preceduto si sono sciolte d'incanto. È bastato une quello sguardo che ha incantato generazioni di femminilità ha zittito tutte. «Non ho mai avuto un manager, ai miei tempi bastava parlarsi e con i registi ho sempre scambiato opinioni», ha subito spiegato sottolineando che quello di oggi è un contesto che non gli appartiene. Come se non ...