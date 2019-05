Daniela Santanchè senza freni attacca il direttore del fatto Marco Travaglio

blogitalia.news

(Di lunedì 20 maggio 2019)“Mi haparticolarmente piacere leggere oggi IlQuotidiano”, dichiara su InstagramSantanché, “che inserisce il mio nome nella lista dei candidati “impresentabili” alle elezioni Europee in quanto ho subito una condanna per aver tenuto una manifestazione anti-burqa. La considero una medaglia al valore civile, in nome della …ildelat BlogItalia.News.

OllaPiero : RT @51fini: Papa Francesco, l'attacco di Daniela Santanchè: 'Silenzio sull'invasione islamica' ?? ?@DSantanche? ?@Pontifex_it? ?@antoniospa… - Marco_Zum : RT @DavideRonni: La Santanchè contro il Papa: 'Lo strano silenzio sull'islam'. Perché l'Italia è sotto attacco - RobertoPer1964 : RT @DavideRonni: La Santanchè contro il Papa: 'Lo strano silenzio sull'islam'. Perché l'Italia è sotto attacco -