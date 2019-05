Dall’addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma | D’Aversa | “dispiace per come

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’allenatore delha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De“Quando ho giocato in Serie A, Deiniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedereè andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tuttosua squadra e che è una bandiera“. Luciano/AS/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del capitano giallorosso, che affronterà domenica pma all’Olimpico in, match d’addio di Desquadra dopo la decisione del club di non rinnovargli il contratto. “E’ un giocatore che ha fatto la differenza, non solo per le doti tecniche ma soprattutto per lo spessore della persona, parteciperemo sicuramentesua festa perché è un ragazzo che merita“, conclude l’allenatore degli emiliani ...

