Dal 20 maggio il volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S10 Plus | Huawei Mate 20 Lite e

Elezioni Europee - orari apertura seggi : si vota domenica 26 maggio Dalle 7 alle 23 : domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee. I cittadini degli Stati membri dell'UE, quindi anche gli italiani, saranno chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’Italia dovrà eleggere 76 dei 751 eurodeputati che lo compongono, oltre al presidente. Tra i principali candidati alla presidenza avremo Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans del PSE (Partito Socialisti ...

New Amsterdam - black out in ospeDale : anticipazioni puntata 19 maggio : Prosegue con tre nuovi episodi la seconda parte della prima stagione di New Amsterdam, la serie medical di Canale 5 con Ryan Eggold nei panni del protagonista, il dottor Max Goodwin. Si comincia con il primo episodio, dal titolo Un re di spade, domenica 19 maggio, in prima serata, dalle 21.25: ovviamente su Canale 5. A seguire gli altri due. New Amsterdam, puntata domenica 19 maggio: anticipazioni trama Un re di spade Una tempesta di neve ...

Il segreto - Elsa è molto ammalata : anticipazioni trame Dal 19 al 25 maggio : Sette nuovi appuntamenti settimanali con altrettante puntate de Il segreto, la nota soap di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset. Un’altra settimana di intrighi, sotterfugi, intuizioni e dialoghi intensi, sempre nella cornice immaginaria di Puente Viejo. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato ...

Beautiful - Liam chiede a Hope di sposarlo : anticipazioni trame Dal 19 al 25 maggio : Un nuovo matrimonio potrebbe essere celebrato in una delle soap più longeve della tv. Nelle nuove puntate di Beautiful ci sarà una proposta di matrimonio, la rinuncia ad un amore e poi un po’ di affari all’ombra della Forrester.. Di seguito le trame di tutti gli episodi in onda questa settimana, visibili tutti i giorni su Canale 5 dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando comincia alle 14.00 ...

Un posto al sole - Prisco in manette : anticipazioni trame Dal 20 al 24 maggio : Altri cinque episodi settimanali per la soap opera prodotta da FreeMantle per la Rai Un posto al sole, la produzione italiana di genere più longeva in assoluto. Da ormai vent’anni appuntamento fisso per motlissimi spettatori, Un posto al sole è da sempre ambientata a Napoli e ha lanciato tanti talenti della recitazione (e non solo), tra i quali vale la pena sottolineare la poliedrica Serena Rossi (ma non è affatto l’unica). ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 20 al 26 maggio : Elsa sviene - Antolina continua a tormentarla : Si apre oggi una nuova avvincente settimana de Il Segreto, la telenovela spagnola incentrata sulle complicate vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 maggio saranno ampiamente concentrate sulle condizioni di salute di Elsa, vittima di un lento e costante avvelenamento messo in atto da Antolina. La Laguna desterà la preoccupazione di Dolores e Consuelo ma ogni tentativo di salvarla non darà i suoi ...

Un Posto al Sole - anticipazioni Dal 20 al 24 maggio : Giovanna arresta Prisco : Nelle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda nella settimana che va dal 20 a 24 maggio, verrà chiusa la storyline relativa all'arresto di Gaetano Prisco, mentre Franco scoprirà della sbandata di Ciro per sua moglie. Spazio anche a Patrizio e alla sua sospetta iperattività e alla battaglia che Marina ingaggerà contro Alberto per spodestarlo. Giovanna incastra Prisco, Ciro a disagio con Angela Secondo le anticipazioni, nella puntata di ...

Oroscopo Dal 27 maggio al 2 giugno : Sagittario romantico - Cancro agguerrito : La settimana dal 27 maggio al 2 giugno 'regalerà' una sensazione di freschezza e benessere a Gemelli e Sagittario, rendendoli romantici con il partner. I nativi del Leone invece saranno molto impegnati, mentre sarà una settimana di cambiamenti per l'Acquario. Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 Ariete: sarete parecchio confusi durante questa ...

Un posto al sole - trame Dal 27 al 31 maggio : Franco e Angela sempre più distanti : Un posto al sole continuerà a tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori con storie sempre più intense. Le trame relative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio, rivelano che Franco e Angela nonostante l'arresto di Gaetano Prisco, non riusciranno ad essere sereni e tra di loro ci sarà sempre più distanza. Intanto, Patrizio sarà sempre più su di giri e Vittorio scoprirà che la ragione del suo strano comportamento è l'assunzione di sostanze ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane Dal 20 al 26 maggio 2019 : anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019 Nel corso delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 20 al 16 maggio, Steffy riesce nuovamente a sorprendere Liam. La giovane Forrester prende una decisione davvero inaspettata, stanca di dover combattere contro Hope. La giovane è convinta che questa lunga […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 20 al 26 maggio 2019 proviene ...

Oroscopo settimanale Dal 20 al 26 maggio : Ariete creativo - Cancro energico : Una nuova settimana sta per prendere il via: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di maggio? Sarà un momento positivo per l'Ariete e il Toro, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative, il Cancro recupererà le energie, mentre la Bilancia tornerà a parlare d'amore dopo diverso tempo. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019, per tutti i segni dello ...

Una Vita : la morte di Martin e l'arresto di Diego nelle puntate Dal 19 al 25 maggio : "Una Vita" torna domani su Canale 5 con le nuove puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio vedono purtroppo la morte di Martin. A causare il decesso del buon uomo sarà, sebbene non direttamente, la malvagia Ursula Dicenta. La ex istitutrice, non contenta, troverà anche il modo di distruggere la Vita a Blanca, già provata dalla gravidanza difficile e dalla lontananza di Diego, convinto di essere affetto da mercurialismo. Samuel si farà ...

Il Segreto : Antolina strega malvagia - anticipazioni Dal 19 al 25 maggio : "Il Segreto" vedrà Elsa peggiorare ulteriormente nelle prossime puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano la difficile e pesante situazione che la Laguna dovrà sopportare a causa della cattiveria di Antolina. Nell'episodio della soap andato in onda oggi, Isaac è stato sul punto di scoprire il folle piano della moglie, intenta ad adulterare il latte della sua rivale in amore con il sapone. Consuelo e Marcela non hanno potuto fare a ...

New Amsterdam - anticipazioni del 19 maggio : emergenza in ospeDale : Torna domenica 19 maggio in prima serata su Canale 5, la serie tv ‘New Amsterdam’, il medical drama americano che vede come protagonista il dottor Max Goodwin ed il suo staff operante all’interno del grande ospedale di New York. Max come si sa, sta affrontando non senza difficoltà, la lotta contro il cancro, ma nei prossimi tre episodi in onda domenica sera, si troverà alle prese con una grave emergenza in ospedale dopo una bufera di neve che ...