Dai maltrattamenti alla rinascita | una nuova casa per i cani più bisognosi

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’associazione, impegnata da 69 anni a tutelare il benessere degli animali, apre una struttura perresi disabili dviolenza dell’uomo. Accogliere imaltrattati in una struttura attrezzata, curarli e riabilitarli in modo che possano essere adottati e amati come meritano. Si chiama “Mi affido a te” il progetto promosso dLega Nazionale per la Difesa del Cane con l’obiettivo di costruire un centro di accoglienza perresi disabili dviolenza dell’uomo oppure affetti da handicap dnascita o in seguito a malattia. Dal 19 maggio al 15 giugno 2019 è possibile aiutare l’associazione a realizzare il nuovo rifugio effettuando una donazione al numero solidale 45584 di 2 euro con sms e di 5 o 10 euro da rete fissa. Ogni anno in Italia si stima che siano abbandonati in media 50mila, ai quali si aggiungono i 200mila che vivono nei rifugi e gli oltre 400mila ...

