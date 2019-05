Dai campi alla dirigenza | il destino di molte stelle del calcio | da Zanetti a Pellissier

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) La notizia è ufficiale ed è rimbalzata su qualsiasi notiziario e social network: Sergio, capitano dell'Udinese, lascia definitivamente idi, per restare nelle retrovie dirigenziali del club calcistico che lo ha ospitato per 19 lunghi anni di servizio nelle sue fila. Si tratta di un altro grande delitaliano che lascia un posto vuoto nel cuore dei tifosi, in qualche modo come Daniele De Rossi, che lascia definitivamente la maglia romanista, a 36 anni, e attaccando gli scarpini al chiodo degli spogliatoi della sua squadra del cuore. Dopo Francesco Totti, uscito letteralmente dai giochi nel 2017 per osservare da lontano l'erba verde degli stadi, un altro "gladiatore" della storia calcistica della squadra A.S. Roma, oltre che italiana, anche De Rossi si sente giunto al traguardo dell'avventura "nella sua casa", durata ben 18 anni di vita e di esperienza ...

