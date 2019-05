Dagli agrumi al pesce | dai funghi alle spezie | tutti gli alimenti e le bevande che

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Quando piccoli malanni sembrano non volerci abbandonare dopo giorni e giorni, forse il nostro sistema immunitario ha bisogno di una spinta per funzionare al meglio e liberarci da germi e batteri. Un aiuto può arrivare dall’alimentazione. In questo articolo troverete le migliori scelte alimentari per rafforzare il sistema immunitario.e altriricchi di vitamina C In un articolo scritto dalla dietologa Kristen Kirkpatrick (Cleveland Clinic Wellness Institute), è consigliato consumare moltiricchi di vitamina C. Glisono la prima cosa a venire in mente quando si parla di questa vitamina, ma Kirkpatrick fa notare anche altriche abbondano di vitamina C, come verdure a foglia scura, peperoni rossi, fragole, papaia e cavoletti di Bruxelles. “La vitamina C è presente in così tanti cibi che la maggior parte delle persone non ha bisogno di assumere ...

