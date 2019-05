Da dove viene la cannabis? Forse dall’altopiano del Tibet

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) (foto: Adon Buckley/Getty Images) Il luogo esatto da cui prolaè stato per lungo tempo un mistero. Ma ora, secondo una nuova ricerca dell’università del Vermont questa pianta potrebbe aver avuto origine ad alte quote, tre chilometri sopra il livello del mare. E più precisamente sull’altopiano del. I ricercatori, infatti, nel loro studio appena pubblicato su Vegetation History and Archaeobotany, spiegano di aver appena ritrovato il polline antico dia poche centinaia di chilometri da una grotta in cui sono stati rinvenuti i fossili dei nostri cugini Denisoviani. Sapevamo già che il consumo dida parte degli esseri umani risale a moltissimo tempo fa: i suoi semi, infatti, sono un’ottima fonte di proteine e acidi grassi, mentre le fibre contenute negli steli potevano essere utilizzate per creare in tessuti. Infine i suoi fiori, ...

