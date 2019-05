Cosenza | coppia di fidanzati in moto si schianta contro auto | lei muore | lui è gravissimo

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una, quando per cause ancora da accertare, si sono andati are frontalmenteun'vettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni di salute sarebbero purtroppo molto gravi. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti che si sono recati sul posto. Calabria, 33ennein unincidente stradale: ferito il fidanzato Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 maggio, un terribile incidente stradale si è verificato nel cosentino, precisamente sulla strada statale 18, tra i comuni di Belmonte Calabro e di Amantea. Nell'incidente sono rimasti ...

CeciliaMancloss : RT @franzamazzotti: Ancora una nuova coppia di #cicogna, questa volta nella Valle dell’Esaro (#Cosenza). Sono 29 attualmente le coppie nidi… - franzamazzotti : Ancora una nuova coppia di #cicogna, questa volta nella Valle dell’Esaro (#Cosenza). Sono 29 attualmente le coppie… -