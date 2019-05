Corsera | “CR7 vuole Ancelotti alla Juve | Adl chiede 12 milioni Il Napoli sonda Gasperini”

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) Spunta un nome nuovo nella corsapanchina dellantus. Ed è quello di Carloper certi versi il nome più logico. Oggi ne scrive il Corriere della Sera che dà una traccia: Simone Inzaghi e Maurizio Sarri sono i favoriti del piano B (il quotidiano di via Solferino scrive che che lantus ha parlato con entrambi). Il piano A prevede l’arrivo di un big. E Cristiano Ronaldo – che ha voce in capitolo, ovviamente – vorrebbe Carlosulla panchina dellantus. Ecco cosa scrive il giornalista Massimiliano Nerozzi: Del resto, il divorzio con Massimiliano Allegri non è stato inatteso, ma neppure programmato da mesi, e così il capo dell’area sportiva, Fabio Paratici, e i suoi collaboratori continuano a lavorare. L’ultimo spiffero riguarda Carlo, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera ilha contattato Giampiero ...

