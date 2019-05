Corsa salvezza | tutte le possibili combinazioni in zona retrocessione

Corsa salvezza - la Fiorentina in caduta libera : adesso scontro da brividi contro il Genoa - l’Empoli ci crede sempre di più : Corsa salvezza – Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona salvezza. Partita incredibile da parte dell’Empoli che ha dominato in lungo ed in largo contro un avversario di spessore come il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nell’altra partita vittoria per il Parma che ha superato 1-0 la Fiorentina ...

Corsa salvezza - il presidente Corsi sprona i suoi : “l’Empoli tenterà l’impresa” : Empoli, il presidente Corsi ha parlato della Corsa salvezza, rispondendo anche alle voci di scarso impegno della Sampdoria “La squadra ha ritrovato salute dopo tanti infortuni, le ultime 2 partite appiano insormontabili ma proveremo a fare l’impresa, con entusiasmo e senza avere nulla da perdere. Torino e Inter avranno molta più paura di noi“. La vittoria a Marassi contro la Sampdoria ha dato morale all’Empoli che ...

Colpo Empoli con Samp - si riapre Corsa salvezza : Giampaolo aveva detto che "sarebbe un'offesa e un insulto ipotizzare l'idea che si perda apposta" per danneggiare il Genoa. Oggi nel primo tempo la Samp ha lottato, ma nel secondo e' andata sotto e alla fine ha perso 2-1 in casa con l'Empoli, che non aveva mai vinto in trasferta quest'anno, regalando ai toscani ancora chance salvezza, proprio a scapito del Genoa. L'Empoli sale a 35 punti, uno solo in meno dei rossoblu', e puo' concretamente ...

Empoli-Udinese - 3 punti d'oro. Ko per Frosinone e Sampdoria : salvezza - la Corsa si infiamma : Nella domenica pomeriggio della Serie A, l'Udinese strappa tre punti in trasferta sul campo del Frosinone già retrocesso. Finisce 1-3, un dominio bianconero e tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Per l'Udinese, nel primo tempo la doppietta di Okaka e la rete di Samir. Accorcia le distanze pe

Lotta salvezza - è Corsa a tre : l’analisi del calendario - la squadra indiziata alla retrocessione : corsa salvezza – Si concluderà con il posticipo tra Milan e Bologna la 35^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni soprattutto per la zona salvezza, la corsa per evitare l’ultimo posto è sempre più avvincente. Sono già retrocesse Chievo e Frosinone, il prossimo turno sarà fondamentale. Ha riacceso la fiammella l’Empoli, la squadra di Andreazzoli ha vinto meritatamente il lunch match contro ...

Serie A - ora è Corsa a sei. Così gli incroci della volata salvezza : Quattro giornate dalla fine del campionato, dopo l'ultimo turno la corsa salvezza si fa più definita. Una volata a sei con in testa il Bologna: a 37 punti la vittoria della squadra di Mihajlovic al ...

La Corsa salvezza s'infiamma : otto squadre in lotta per restare in A : La corsa all'oro della Champions è il centro di gravità permanente del campionato arrivato allo sprint finale. Ma in ballo c'è anche la salvezza. Una corsa dura, tesa, nervosa. Il Chievo è retrocesso, ...

Caos Genoa - giusto continuare con Prandelli : i 5 motivi della conferma - dalla Corsa salvezza alle alternative : E’ una situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dall’ennesima sconfitta in campionato, ko casalingo contro il Torino che ha aumentato il malumore del presidente Preziosi. La salvezza non è stata ancora raggiunta, adesso il fondamentale scontro contro la Spal, il Genoa dovrà conquistare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo. Nel frattempo le ultime ore sono state caldissime, in ...

Serie A - elogio alla Spal : perché la Corsa-salvezza premia chi ha un progetto : In silenzio, la Spal si avvicina alla salvezza con largo anticipo. Non è un caso, semmai è la conferma del valore della progettualità nel calcio. Sono i giorni in cui ci interroghiamo sul livello del campionato italiano rispetto all' Europa, cerchiamo risposte nelle cosiddette grandi, cioè quelle ch

Lotta salvezza - il calendario delle partite : la Corsa retrocessione : Fatta eccezione per il Chievo Verona , già aritmeticamente retrocesso, la Lotta per la salvezza in questa stagione è più agguerrita che mai. I tanti punti conquistati nelle ultime giornate dalle ...

Il Frosinone torna in Corsa per la salvezza ma il presidente Stirpe tiene il profilo basso : “Dovremmo provare a fare tante imprese quante le occasioni che abbiamo fallito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, fiducia ritrovata dopo il successo un trasferta contro la Fiorentina. “Abbiamo pagato il passaggio dalla B alla A, non c’entra il fatto che all’inizio non c’era Baroni – sottolinea il numero uno del laziali ai microfoni di Radio anch’io Sport ...