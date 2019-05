Corruzione nel rilascio di cittadinanza italiana | sei arresti

Caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono per le inchieste sulla Corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

È una tangentopoli bis! Arresti per Corruzione nella Lega : Luigi Di Maio è intervenuto sui casi di corruzione delle ultime settimane, sottolineando come "sia chiaro ed evidente che c'è un'emergenza corruzione enorme in questo Paese, una tangentopoli bis". Secondo il leader del Movimento 5 Stelle "bisogna arginare questi comportamenti con un atteggiamento politico diverso".

Caltanissetta - Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere e Corruzione : Quattordici anni di carcere. Tre anni e mezzo in più rispetto alla richiesta della pubblica accusa. È una sentenza pesante quella emessa nei confronti di Antonello Montante. Al gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, sono bastate meno di tre ore di camera di consiglio per condannarlo a 14 anni di reclusione. L’ex presidente di Confindustria Sicilia, considerato per un decennio un paladino dell’Antimafia, era accusato di associazione per ...

Antonello Montante condannato a 14 anni : l'ex presidente di Confindustria Sicilia accusato di Corruzione a Caltanissetta : Quattordici anni di carcere per l'ex presidente degli industriali Siciliani Antonello Montante: la condanna per corruzione arriva dal gup di Caltanissetta con la sentenza emessa dopo due ore di...

Corruzione : legale Montante - 'chiediamo coerenza nel processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "In questo processo viene chiesta coerenza perché gli elementi dell'accusa vanno valutati in modo compiuto e completo, per cui se determinate condotte hanno costituito un reato, lo hanno costituito per tutti, ma se, come noi riteniamo, non hanno costituito reato

"Troppa Corruzione nelle regioni"Il M5s blocca il piano autonomia : Subito dopo le nuove inchieste giudiziarie partite sulle regioni, in primis sulla Lombardia, il M5s ne approfitta per bloccare il progetto dell'autonomia tanto caro alla Lega Segui su affaritaliani.it

Anche Attilio Fontana è indagato nell’inchiesta sulla Corruzione in Lombardia : Il presidente della regione è accusato di abuso d'ufficio per una nomina proposta per un suo socio di affari

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di Corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....

"Non possiamo permetterci un indagato per Corruzione nell'esecutivo". Per Barbara Lezzi - ministro M5s - Siri deve lasciare subito : "Non stiamo riesumando le Province. C'è un lavoro che stiamo portando avanti dopo la disastrosa riforma Delrio, ma di tornare indietro non se ne parla". Lo afferma Barbara Lezzi, ministro M5S per il Sud, in un'intervista al Corriere della Sera in cui interviene anche sul caso Siri: "Non c'è contratto o garantismo che tenga, qui stiamo parlando di opportunità politica. Deciderà il premier Conte, ma un governo del ...

EVE Online : il politico e giocatore accusato di Corruzione nel gioco è innocente : Vi ricordate del giocatore, nonché politico di professione, che poche settimane fa è stato bannato da EVE Online con l'accusa di corruzione?Ebbene, come riportano i colleghi di Eurogamer, il repubblicano Brian Schoeneman sembra sia del tutto innocente. Dopo aver condotto una revisione su questa situazione, lo studio di sviluppo CCP ha concluso che i risultati iniziali erano del tutto errati e si è scusato per l'errore presentando scuse ...

Corruzione : Palmeri (M5S) - 'Così ho scoperto i collegamenti di Arata nel trapanese' (2) : (AdnKronos) - La deputata grillina presenta così una denuncia per mancata trasparenza nella procedura - "nella richiesta dell'Aia da parte dell'azienda mancavano tutti gli allegati progettuali" dice -, il sindaco di Calatafimi chiede a Legambiente una relazione tecnica che conferma i dubbi dei Cinqu

Corruzione : Palmeri (M5S) - 'Così ho scoperto i collegamenti di Arata nel trapanese' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Non avevo mai sentito parlare di Arata e quando mi sono occupata del progetto dell'impianto a biometano di Calatafimi non ho pensato che ci potessero essere collegamenti di questo tipo". A dirlo all'Adnkronos è Valentina Palmeri, la deputata regionale del M5S che con

Il Gip ha respinto la richiesta di archiviazione per Virginia Raggi nelle indagini sulla Corruzione al comune di Roma : Il Giudice per le indagini preliminari Costantino De Robbio ha respinto la richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi nell’ambito indagini sulla corruzione al comune di Roma, chiedendo alla procura di proseguire le indagini. Le nuove indagini chieste dal