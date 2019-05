Conte replica a Giorgetti | Dubbisu mia imparzialità? Gravissimo

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...

Affondo di Salvini sul Def : 'Flat tax subito - è nel contratto'. Replica M5s : 'Noi leali - la Lega...ni' . E Conte media : Il ministro dell'Interno, dal Vinitaly, ribadisce che la riduzione fiscale dovrà essere inserita nel Documento di Economia e Finanza. 'Domani valutiamo', fa sapere il premier che rassicura intanto su Quota 100. 'Mai valutato lo stop nel prossimo anno'

Salvini : «M5s ha avuto reddito - ora flat tax». Replica : noi leali - voi meno. Conte : pilastro da completare : Avanti verso la flat tax: «Nel Def la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando nel corso della cerimonia...

Salvini : «M5s ha avuto reddito - ora flat tax». Replica : noi leali - voi meno. Conte : pilastro da completare : Avanti verso la flat tax: «Nel Def la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando nel corso della cerimonia...

"Il premier Conte elegante anche se foggiano" - la città contro Feltri. Il sindaco replica con la foto della giunta 'in tiro' : L'editoriale su Libero ha fatto infuriare Foggia. Allo stadio striscione di insulti contro il giornalista. Landella, primo cittadino di Foggia, sceglie l'ironia per replicare

Juncker a Conte 'Preoccupato per economia italiana. Servono altri sforzi'. La replica 'In arrivo misure per la crescita' : 'Sono leggermente preoccupato per il fatto di vedere che l'economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita ...

Banche - ministro Tria : 'Attaccarle mina interesse nazionale'. La replica di Conte : 'Nessun attacco - conserviamoci lucidi' : Il titolare del Mef ha parlato da Firenze , dove è ospite del Festival dell'Economia civile , al quale ha preso parte anche Giuseppe Conte . Che sulla questione Banche si è detto in disaccordo con ...

Salvini vs Conte e Di Maio : il Premier lo invita a studiare prima di parlare - lui replica : Sul tema delle famiglie gli allegati di governo hanno evidentemente posizioni molto distanti. Si va da Di Maio, che ha dichiarato che a Verona c'è stato un raduno di "fanatici", a Salvini che, invece, a quel raduno ha preso parte affermando anche che sarebbe il M5S a sbagliare piazza. Lo scontro, però, si è spostato anche più "in alto", poiché Salvini aveva richiamato il Premier sui ritardi sulle adozioni, risultata poi, però, questione tutta ...

Adozioni - Salvini attacca Conte : 'Faccia di più'. Replica : 'Responsabile è Fontana'. Ma lui : 'Ho rimesso la delega' : 'Da oltre un mese il Ministro Fontana ha chiesto di formalizzare la remissione della delega relativa alle Adozioni internazionali '. La precisazione arriva in serata, dopo che sul tema Adozioni si è ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anche superare la Contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Così parlava Milly Carlucci, pochi giorni fa, a proposito dell’invito rivolto a Maria De Filippi per partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anche superare la Contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Milly Carlucci parlava così, pochi giorni fa, a proposito dell’invito a Maria De Filippi di partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa sapere ...